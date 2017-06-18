В Полтавской области горят залежи торфа

Вблизи с. Радаловка Глобинского района Полтавской области горят залежи торфа.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

По ее данным, пожар возник 17 июня на площади полгектара. По состоянию на вчерашний вечер ликвидировано возгорание на площади 0,3 га.

Читайте такжеВ Киевской области до сих пор продолжает тлеть торф

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В облуправлении ГСЧС сообщили, что общая площадь торфяников на территории Полтавской области составляет 42 тыс. га.