В Полтавской области горят залежи торфа
13:17, 18 июня 2017Природные ресурсы
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Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Сейчас ликвидировано возгорание на площади 0,3 га / фото ГСЧС
Вблизи с. Радаловка Глобинского района Полтавской области горят залежи торфа.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.
По ее данным, пожар возник 17 июня на площади полгектара. По состоянию на вчерашний вечер ликвидировано возгорание на площади 0,3 га.
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Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
В облуправлении ГСЧС сообщили, что общая площадь торфяников на территории Полтавской области составляет 42 тыс. га.
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