В Индии супруги за 26 лет возобновили уничтоженный тропический лес. Теперь это заповедник (видео)
16:33, 16 июня 2017Природные ресурсы
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За 26 лет семейной паре из Индии удалось восстановить тропический лес площадью 121 гектар.
Это первый искусственник заповедник в Индии / скриншот УНИАН
Раньше территория была заброшенным пустырем с истощенными рисовыми полями. Супруги Памела и Анил Малотра в 1991 году приобрели этот заброшенный участок земли.
Пара очень счастлива, что им удалось восстановить заповедник с тропическими лесами. Сегодня там живут около 200 видов растений и животных. Среди них – исчезающий бенгальский тигр и азиатский слон. Сейчас в заповеднике живут 10 слонов, также есть дерево, которому 700 лет.
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Пока это единственный частный заповедник в Индии с более чем 300 видами птиц, а также редкими животными, которые находятся под угрозой вымирания.
В Индии супруги за 26 лет возобновило уничтожен тропический лес. Теперь это заповедник
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