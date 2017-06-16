Планктон окрасил воды Босфора в необычный цвет (видео)
10:15, 16 июня 2017Природные ресурсы
480
Вода у побережья Босфора стала бирюзовой.
Вода в проливе Босфор, разделяющем континенты Европы и Азии в турецком Стамбуле, неожиданно изменила цвет.
Внезапное превращение обычно голубых вод Босфора в молочную бирюзу удивило местных жителей, передает The Guardian.
Читайте такжеВ Черном море "расцвели" бирюзовые вихри: NASA показало фото из космоса
Ученые заверили, что причиной изменения цвета стал рост числа планктона. По словам профессора экологических наук Ахмета Семама, это не имеет никакого отношения к загрязнению, а даже наоборот - идет на пользу Черному морю.
Как сообщал УНИАН 2 мая, в Турции Мраморное море стало частично оранжевым.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter