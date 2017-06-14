В Житомирской области снова обнаружили нелегальных копателей янтаря

В Житомирской области в очередной раз выявлены группы нелегальных копателей янтаря. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Читайте такжеЖитомирский облсовет согласовал создание двух предприятий, которые будут заниматься добычей янтаряКак отмечается в сообщении, рейдовые группы полиции и Нацгвардии продолжают мониторить ситуацию в северных районах Житомирщины для предупреждения и пресечения фактов незаконной добычи янтаря. За прошедшие сутки приостановлены работы двух ячеек копания в лесном массиве вблизи села Обыще. Задержаны трое человек и изъято их оборудование.

Так, 13 июня около 11.00 патруль Нацгвардии обнаружил группу лиц, которые занимались добычей янтаря, откачивая воду из почвы с помощью мотопомпы и пожарных рукавов.

Сразу после появления военнослужащих мужчины скрылись. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли оборудование нелегальных копателей.

Уже вечером 13 июня в отделение полиции поступило сообщение от общей рейдовой группы сотрудников Управления защиты экономики в области и Управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции о том, что в том же районе, недалеко от Обыща, задержаны трое мужчин, которые пытались обустроить добыча янтаря.

Следовательно, их вместе с оборудованием - мотопомпой, водозаборником и прочим - доставили в участок.

Как сообщают в полиции, по всем фактам продолжаются проверки. Уголовным кодексом за нарушение правил охраны или использования недр (ч.2 ст. 240) предусмотрено наказание от крупного штрафа (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан) до ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.