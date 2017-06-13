Журналисты показали первый хостел в Чернобыле (видео)

В Чернобыле с недавних пор работает первый хостел для туристов. Гостей, правда, там немного, - не все знают о новинке. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеМинэкологии получило 39 заявок на размещение солнечных электростанций в Чернобыльской зонеЭкскурсии можно заказать на любой объект - от Припяти до арки укрытия. Из удобств в номерах – телевизор, wi-fi и общий туалет. Кровать стоит 200 гривень в сутки.

Как сообщал УНИАН, через 30 лет после Чернобыльской катастрофы территорию зоны отчуждения разделили на 2 части: 10 км вокруг ЧАЭС получили статус района специального промышленного использования, а остальные земли в пределах 30 км - заповедника.

Хостел "Полесье" заработал в начале июня. Он рассчитан на 100 посетителей и находится по адресу Чернобыль, ул. Кирова, 34В.