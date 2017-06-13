В Румынии токсическое озеро затопило поселок (фото)

В Румынии токсическое озеро затапливает поселок. В конце 70-х большинство жителей небольшого села Джамана покинули свои дома, получив компенсацию от государства. Причиной расселения села стала разработка обнаруженного на этой территории крупного месторождения меди, пишет «TJ».

После того, как долину закрыли с помощью плотины, в озере начали накапливаться отходы и шлак. Уровень покрасневшей токсичной воды продолжает повышаться примерно на метр ежегодно.

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Теперь в долине живут только около 20 человек, которые вынуждены постоянно переселяться выше по склону. Под водой уже скрылись местное кладбище и церковь.

В Instagram множество снимков Джаманы, сделанных как профессиональными фотографами и представителями СМИ, так и любопытными туристами.