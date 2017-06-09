В Полтавской области разоблачили браконьерскую сеть, которая вылавливала рыбу в промышленных масштабах

В Полтавской области пресечена деятельность разветвленной сети браконьерских бригад, которые при содействии чиновников областного управления Госагентства рыбного хозяйства вылавливали рыбу в промышленных масштабах.

Об этом сообщила пресс-служба облуправления СБУ.

По их данным, выловленную рыбу дельцы обрабатывали в кустарных условиях без соблюдения каких-либо санитарных и ветеринарных норм и реализовывали розничным торговцам. По заключению специалистов, именно употребление этой рыбы стало причиной возникновения нескольких опасных инфекционных заболеваний в регионе.

Читайте такжеНа Кировоградщине браконьеры массово уничтожают лесополосы (видео)

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли у злоумышленников почти пятьсот рыболовных сетей и более 3,2 миллиона гривен наличных. В одном из городов Полтавщины сотрудники спецслужбы пресекли деятельность ряда подпольных цехов по обработке продукции, на которых изъяли более 30 тонн незаконно выловленной рыбы и «черную бухгалтерию» дельцов.

При обысках у отдельных инспекторов Госагентства рыбного хозяйства оперативники СБУ обнаружили сетки, электроудочки и другие запрещенные орудия лова. У злоумышленников также обнаружена граната Ф-1, незарегистрированное ружье и патроны к автомату Калашникова. Продолжается досудебное следствие по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Некоторым выявленным фактам будет дана правовая оценка по другим статьям.