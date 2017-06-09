Депутаты предлагают ужесточить наказание за загрязнение водоемов

Группа народных депутатов из «Украинского объединения патриотов – УКРОП» зарегистрировала в Верховной Раде проект закона, который усиливает ответственность за загрязнение морей, поверхностных, подземных вод и источников питьевой воды.

Читайте такжеБез чистой воды: главная проблема многоводной УкраиныТак называемый закон Случи (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по содействию сохранению водных объектов и моря, р. н. 6559), предусматривает изменения в Уголовный кодекс, согласно которым штраф за промышленное загрязнение водоемов составит от 51 тыс. грн до 136 тыс. грн. Сейчас штраф составляет от 1700 грн до 3400 грн. В случае повторного пренебрежения экологическими нормами разрешительные документы на вредное производство будут аннулироваться.

Систематических нарушителей законодательства также будут наказывать посредством лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. Аналогичный штраф предусмотрен и за загрязнение моря. В случае повторного нарушения – ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, законопроект предусматривает усиление административной ответственности граждан за загрязнение и засорение водных объектов. Штрафы вырастут с нынешних 51-119 грн до 51-136 тыс. грн. Для должностных лиц наказание будет еще более существенным – от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн.

«Цель законопроекта – ответственность за загрязнение водоемов должна быть такой, чтобы ни один гражданин Украины или чиновник не пытался делать это снова», – заявил нардеп из УКРОПа Александр Дубинин.

Законопроект зарегистрировали в парламенте народные депутаты Тарас Батенко, Александр Дубинин, Ирина Констанкевич, Виталий Куприй, Валентин Дидыч, Александр и Виктор Шевченко.

Напомним, 7 июня более ста активистов из Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей совместно с представителями УКРОПа пикетировали здание Кабинета Министров с требованием прекратить загрязнение рек Хомора и Случь. Участники акции уже второй год подряд страдают из-за вредных выбросов Понинковской картонно-бумажной фабрики, которые за это время нанесли ущерб местной флоре и фауне, а теперь угрожают жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов. Несмотря на многочисленные пикеты и даже обращение в Генеральную прокуратуру и Министерство экологии и природных ресурсов, власти до сих пор не приняли никаких мер для прекращения технологического загрязнения воды.