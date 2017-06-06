В Житомире состоится круглый стол по проблемным вопросам лесной отрасли.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, пути сохранения украинского леса и достижение баланса интересов государства и бизнеса будут обсуждаться 8 июня во время регионального круглого стола «Регуляторные чащи: лес – товар или ресурс?» в Житомире.

В обсуждениях примут участие : председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич, директор департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества Житомирской ОГА Алексей Шатило, начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский, руководитель управления агропромышленного развития Житомирской ОГА Руслан Кирилюк, а также Джошуа Бадах , (проект EU4Business/FORBIZ ) и другие.

На мероприятии, среди прочего, презентуют проблематику регулирования лесной отрасли

Место и время проведения: г. Житомир, отель Reikartz (пл. Замковая, 5/8), 10.00 – 12.00.

Аккредитация СМИ проходит до 18.00 7 июня 2017 года по телефону 099 256 59 56.