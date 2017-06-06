В Чернобыле открыли первый хостел

В Чернобыле заработал первый хостел. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Читайте такжеВ зоне отчуждения в этом году высадят более 1,5 млн деревьевХостел "Полесье" рассчитан на 100 посетителей и находится по адресу г. Чорнобиль, ул. Кирова, 34В. Он подчиняется Государственному предприятию "Чернобыльский спецкомбинат".

В ведомстве говорят, что создали все условия для комфортного проживания: плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель в каждой одно - или двухместной комнате, бесплатный интернет и прочее.

Как сообщал УНИАН, через 30 лет после Чернобыльской катастрофы территорию зоны отчуждения разделили на 2 части: 10 км вокруг ЧАЭС получили статус района специального промышленного использования, а остальные земли в пределах 30 км - заповедника.