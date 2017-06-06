В Одессе активисты разбили частную стоянку на побережье ради лужайки (видео)

Одесситы силой наводили порядок в прибрежной зоне, где один из владельцев развлекательного заведения решил вместо зеленой зоны обустроить место для автомобилей, говорится в сюжете ТСН.

Люди скинулись деньгами, и за свой счет собственных средств приобрели грузовик с черноземом, камни для альпийской горки и различные цветы и пришли на пляж "Отрада" озеленить территорию.

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Более полусотни человек вооружились ломами и лопатами и начали крушить асфальтовое покрытие на площадке. Однако когда грузовик с землей пытался заехать на побережье, охранники на шлагбауме не захотели его пропустить, возникла толкотня. Активисты пытались сначала сломать шлагбаум, а потом с помощью лома просто сорвали цепь с замком. Землю высыпали на место, где должна появиться стоянка и создали альпийскую горку.

"Немножко было радикальных действий для того, чтобы проехать. Мы с ними хотели мирно, но не было указаний им пропускать, хотя когда приезжают разные богачи, то они их пропускают на "Трассу здоровья", а тут доброе дело, когда одесситы пришли", - говорит общественный активист Демьян Ганул.

Ранее сообщалось, что живая изгородь и кусты очищают воздух в городах лучше деревьев.