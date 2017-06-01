Горячая пора: на Харьковщине упражнялись в борьбе с НС в экосистемах (фоторепортаж)

В селе Ватутино Харьковской области сотрудники лесного хозяйства и ГСЧС отработали совместные действия по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в экосистемах.

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Спасатели постоянно призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях, ведь чаще всего пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в течение суток 11 мая подразделения службы спасения 11 раз выезжали тушить сухую траву и мусор. Всего площадь возгорания составила около 4 гектаров. Как сообщала ГСЧС, все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.