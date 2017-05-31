На Житомирщине расследуют незаконную порубку ив и сосен в двух районах

В Житомирской области правоохранители расследуют незаконную порубку деревьев - ив и сосен - в Коростенском и Бердичевском районах области.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, 29 мая в Бердичевском и Коростенском районах выявлено незаконную порубку деревьев.

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Так, в Бердичевский отдел полиции поступило сообщение от сельского головы села Романовка о том, что на окраине населенного пункта неизвестные режут деревья. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции выяснили, что в лесополосе вблизи села было вырублено 26 ив, а к совершению незаконной порубки причастны трое местных жителей в возрасте от 28 до 59 лет. У них изъяли 2 бензопилы, другие инструменты и гужевой виз с древесиной.

В тот же день в Коростенском районе вблизи села Дедковичах работники местного лесхоза выявили факт незаконной порубки 8 сосен. Неподалеку был остановлен автомобиль «ЗИЛ», груженный 4-метровыми бревнами. Как выяснили сотрудники полиции, за рулем находился 40-летний житель Малинского района, также в кабине находился пассажир - 36-летний житель Коростенский района. Полицейские также изъяли у нарушителей автомобиль с лесопродукцией.

По обоим фактам начато досудебные расследования по ст. 246 (Незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Законодательством такие действия наказываются штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, в Олевском районе Житомирской области также расследуют незаконную порубку дубов.

В этом районе в ночь с 22 на 23 мая работники лесхоза обнаружили незаконную порубку деревьев в лесном массиве вблизи села пояском. Работникам лесной охраны удалось задержать автомобиль с нагруженными дубовыми бревнами.