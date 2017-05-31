С начала нереста в Днепропетровской области поймали более 400 браконьеров

С 1 апреля – начала нереста – на Днепропетровщине поймали 446 рыбаков-нарушителей, передает 056.ua.

Как сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА Руслан Стрелец, область занимает первое место в Украине по борьбе с браконьерами.

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«На Днепропетровщине ведется беспрецедентная работа по борьбе с незаконным выловом рыбы во время нереста. Сейчас регион занимает первое место в стране по эффективному противодействию браконьерам», - рассказал Руслан Стрелец.

С начала апреля браконьеры успели нанести государству ущерб почти на 193 тыс грн.

«На сегодняшний день выявлено 446 правонарушений, изъято более 2 тыс кг незаконно добытой рыбы и 838 единиц запрещенных орудий лова, - рассказал заместитель начальника управления «Днепропетровского рыбоохранного патруля» Юрий Хорольский. - Составлено 122 акта и 324 протокола».

О рейдах и штрафах рассказал главный госинспектор Леонид Левчук.

«Выезжаем без предупреждения вместе с общественными активистами. Если нарушение незначительное, например, рыбак пользуется удочкой с несколькими крючками, выписываем штраф до 170 гривен, - отметил он. - Если нарушение грубое, то есть в ход идут сетки, электроловы, «драки», штраф достигает 680 гривен. Вскоре эти суммы вырастут, уже есть соответствующий законопроект».

Кроме основных рейдов, на дополнительные проверки выезжают представители общественности. Как рассказал председатель правления общественной организации «Днепровская природная инспекция» Виктор Кузора, на их счету - 18 проверок, 280 профилактических бесед с рыбаками.

«С рыбаками разговариваем вежливо, к нам прислушиваются, - отметил он. - А вообще такую ​​слаженную работу всех служб, как сейчас, вижу впервые. В этом заслуга Днепропетровской облгосадминистрации. Работаем результативно».