Разработанный учеными план по спасению Большого Барьерного рифа провалился

Эксперты предупредили, что Большой Барьерный риф не может быть спасен существующими планами по защите этой экосистемы.

Нынешняя стратегия защиты рифа оказалась недостижима, поскольку план ученых не включал в себя меры по борьбе с изменением климата, пишет Science Alert.

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План защиты Большого Барьерного рифа под названием Reef 2050 был запущен в марте 2015 года, однако уже в конце мая 2017 года ученые предупредили, что цель улучшения состояния окружающей среды рифа стало невозможно достигнуть. По словам Расселла Рейшелта, председателя морского парка Большого Барьерного Рифа, в 2017 году процент гибели кораллов был рекордным.

Если во время разработки программы предполагалось, что процент гибели мелких кораллов составит 22%, то теперь этот показатель увеличился до 29%.

"В наше время и на наших глазах, значительные площади Большого Барьерного рифа и окружающие его экосистемы испытывают большой долговременный ущерб, который может быть необратимым, если не будут приняты меры в самое ближайшее время", - отмечают авторы исследования.

Эксперты отметили, что пересматривают свой план в сторону более достижимой цели поддержания экологической функции, принимая, что общее состояние здоровья рифа будет снижаться со временем. Кроме того, в новой стратегии защиты рифа необходимо учесть высокую скорость потепления океанов.

Как сообщал УНИАН, обесцвечиванию подверглось уже две трети рифа.