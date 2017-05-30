На Закарпатье начали уничтожать целое поле цветущих маков (фото)

На Закарпатье местная власть начала уничтожение целого поля цветущих маков, которое уже стало новой туристической достопримечательностью. Об этом сообщает издание karpatnews.in.ua.

Как сообщает издание, местная власть дала распоряжение скосить поле маков, из-за того, что, по их мнению, мак обладает наркотическими свойствами. На территории поля уже начали работать тракторы.

Такое решение власти возмутило местных жителей, ведь поле уже стало новым туристическим объектом.

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При этом проректор Ужгородского университета Федор Шандор отмечает, что мак вовсе не является наркотическим.

"Поля вблизи села Ориховци Ужгородского района покрылись цветом дикого мака (мак сомнительный). Любоваться необычным цветением приезжают туристы и гости из разных уголков региона. Спешите и получайте удовольствие!!! В христианстве существует легенда, что в том месте, куда капала кровь распятого на кресте Иисуса Христа, вырастали цветы красного мака", - рассказывает он.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области из-за загрязнения реки Хомора погибло много рыбы.