Житомирский облсовет согласовал создание двух предприятий, которые будут заниматься добычей янтаря

Депутаты Житомирского областного совета согласовали создание двух коммунальных предприятий, которые, среди прочего, будут заниматься и вопросами добычи янтаря. Как передает корреспондент УНИАН, сегодня за это проголосовало большинство депутатов на очередной сессии облсовета.

Читайте такжеПолиция рассказала о конфликте на Волыни с участием более 200 "янтарных старателей" (фото)Сессия поддержала создание двух коммунальных предприятий – «Недра Житомирщины» и «Эко-сервис». Эти предприятия, среди прочего, будут заниматься добычей янтаря.

Сессия утвердила уставы этих предприятий и сформировала их уставные капиталы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского областного совета, предприятие «Недра Житомирщины» будет собственностью областного совета и предоставлять возможность использовать местные природные ресурсы, и, в частности, янтарь и песок.

«Эти два коммунальных предприятия позволят наконец легализовать добычу янтаря в регионе, создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные поступления в местные бюджеты», - отмечали депутаты во время обсуждения этого вопроса на сессии областного совета.

Они также отмечали, что в песке в области есть насущная потребность, ведь в регионе продолжаются строительные и ремонтные работы автомобильных дорог. На сегодня запасы песка в области составляют свыше 200 млн куб. м при годовой потребности в 1 млн куб. м.

Коммунальное предприятие «Эко-сервис», кроме вопросов добычи янтаря и утилизации отходов, также будет заниматься утилизацией пульпы и твердых отходов от камнеобработки. Основным направлением работы этого специализированного предприятия будет, среди прочего, сбор, покупка, прием, хранения и удаления отходов, их утилизация. Предприятие будет также размещать отходы на специальных полигонах, а также оказывать другие услуги в этой сфере. Так, на сессии депутаты выразили надежду, что государство вложит часть средств в создание этого предприятия в рамках специальных программ улучшения экологической ситуации. Так, в частности, по мнению депутатов, строительство на Житомирщине полигона и дальнейшая переработка отходов камнеобработки могут быть профинансированы из государственного бюджета.

Напомним, на Житомирщине и в ряде областей Украины в последнее время обострилась ситуация с нелегальной добычей янтаря.

Справка УНИАН. По данным пресс-службы Житомирского областного совета, сейчас на Житомирщине насчитывается 1 тыс. 100 камнеобрабатывающих предприятий, и по предварительным подсчетам, на территории области накапливается более 60 тыс. куб. м. техногенных твердых отходов от переработки природного камня, и более 50 тыс. куб. м. пульпы.