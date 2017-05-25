В Олевском районе Житомирской области расследуют незаконную рубку дубов

Как сообщила сегодня корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполіції в Житомирской области Алла Ващенко, установлено, что в Олевском районе в ночь с 22 на 23 мая работники лесхоза обнаружили незаконную рубку деревьев в лесном массиве вблизи села Поясков.

Сотрудникам лесной охраны удалось задержать автомобиль с нагруженными дубовыми бревнами. Полиция начала уголовное производство.

Читайте такжеВ Харьковской области разоблачили группу мужчин, которые незаконно вырубали деревья

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Олевского отделения полиции обнаружили следы незаконной порубки деревьев. За рулем остановленного автомобиля Volkswagen LT находился 42-летний житель Ровенской области. В транспортном средстве полицейские обнаружили 16 дубовых бревен длиной более 1 м каждое. Являются ли эти деревья особо ценными, сейчас устанавливают специалисты.

Автомобиль с грузом правоохранители изъяли.

Читайте такжеВ Днепре вырубают деревья, которые укрепляют дамбу

На данный момент начато досудебное расследование по ст. 246 (Незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого правоохранители устанавливают других лиц, причастных к правонарушению.

Законодательству такие действия наказываются штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.