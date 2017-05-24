На Тернопольщине из-за хлора в реке массово погибла рыба

В Тернопольской области обнаружена массовая гибель рыбы. Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции в Тернопольской области, гибель рыбы обнаружили в реке Горинка на территории Подгаецкого сельского совета Шумского района.

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Инспекторы зафиксировали 1475 штук погибших карасей, 126 штук сплетни, 72 штуки окуня и 6 щук.

Во время обследования реки выше по течению, в пределах руслового пруда, который находится в аренде у частного предпринимателя и на момент обследования был спущен, обнаружили пустые мешки от хлорной извести.

Результаты анализов проб воды, отобранных в реке ниже прудов, показали наличие «активного» хлора, которого, согласно нормативам, вообще не должно быть.

Ущерб, нанесенный окружающей среде вследствие гибели рыбы, составили почти 273 тыс. грн. Материалы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 242 (Нарушение правил охраны вод), направлено в полицию.