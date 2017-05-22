В Одесской области группа преступников занималась вырубкой лесонасаждений

В Одесской области полиция разоблачила организованную преступную группировку, осуществлявшую вырубку дубовых и ясеневых лесонасаждений с целью реализацией деловой древесины.

Как сообщили УНИАН в Одесском областном управлении защиты экономики Нацполиции, открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, относительно неправомерных действий должностных лиц одного из лесных хозяйств Одесской области.

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В ходе расследования оперативниками задокументирован ряд противоправной деятельности организованной преступной группы в составе организатора директора лесного хозяйств, мастера леса и лесничего.

Оперативники в конце прошлой недели провели санкционированные обыски в лесном хозяйстве, а также по месту жительства фигурантов уголовного производства.

Во время обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность указанных лиц.

Отмечается, что вышеупомянутая организованная преступная группа осуществляла незаконную вырубку участков дубовых и ясеневых лесонасаждений, с последующей реализацией деловой древесины предпринимателям. Последние, в свою очередь, организовали с целью экспорта распил деревьев на незаконных лесопилках, расположенных в Одесской и Винницкой областях.

«Остановлена незаконная деятельность 5 лесопилок, на которых находилась незаконно вырубленная деловая древесина дуба и ясеня, без чипов и документов о ее происхождении. Также изъята древесина с чипами, объем и вид которой не соответствовал данным, занесенным в информационную базу», - говорится в сообщении.

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято деловой древесины ясеня и дуба общим объемом 205 куб. м, на общую сумму более 650 тыс. грн.

В настоящее время решается вопрос, о наложении ареста на изъятые документы и лесопродукцию.