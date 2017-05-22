В Житомирской области создадут предприятие, которое будет добывать янтарь

Сегодня в Житомире комиссия облсовета согласовала образование предприятия «Недра Житомирщины»; этот вопрос еще должны утвердить депутаты на сессии облсовета 25 мая. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, сегодня комиссия областного совета по вопросам бюджета и коммунальной собственности поддержала создание коммунального предприятия Житомирского областного совета «Недра Житомирщины».

Основными направлениями его деятельности станут добыча, переработка и обогащение песка, торфа и других нерудных полезных ископаемых, а также изготовление и реализация соответствующей продукции.

Читайте такжеВ Нацполиции анонсировали создание нового офиса для развития подразделений

«Это предприятие также будет заниматься вопросами добычи янтаря, разработкой месторождений полезных ископаемых местного и общегосударственного значения. Если на сессии депутаты областного совета поддержат этот проект решения, то предприятие «Недра Житомирщины» будет заниматься добычей драгоценных и полудрагоценных камней, в т.ч. янтаря, а также изготовлением и реализацией изделий из него», - уточнили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского областного совета.

Среди направлений деятельности этого предприятия будет также добыча и переработка сырья для облицовочных материалов. Решение должно быть утверждено сессией областного совета, которая состоится 25 мая.

В целом же, депутаты постоянной комиссии облсовета сегодня рассмотрели более 50 вопросов повестки дня сессии, среди которых - изменения в бюджет области и областных отраслевых программ, вопросы коммунальной собственности, и тому подобное.