В Минприроды разработали план, как спасти реку Ингулец
Проблема не решалась на протяжении нескольких десятилетий.
Межведомственной рабочей группой при Минприроды подготовлен проект Плана мероприятий по поэтапному уменьшению объемов сброса излишков обратных вод в р. Ингулец, улучшения качества воды в бассейне указанной реки, а также Карачуновском водохранилище, водозаборе Ингулецкой оросительной системы, до 2025 года, сообщает сайт министерства.
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Проблема сброса излишков обратных вод в р. Ингулец не решалась на протяжении нескольких десятилетий. Из-за этой проблемы произошло существенное ухудшение качества поверхностных и подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения для городов и сел Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.