В Минприроды разработали план, как спасти реку Ингулец

Межведомственной рабочей группой при Минприроды подготовлен проект Плана мероприятий по поэтапному уменьшению объемов сброса излишков обратных вод в р. Ингулец, улучшения качества воды в бассейне указанной реки, а также Карачуновском водохранилище, водозаборе Ингулецкой оросительной системы, до 2025 года, сообщает сайт министерства.

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Проблема сброса излишков обратных вод в р. Ингулец не решалась на протяжении нескольких десятилетий. Из-за этой проблемы произошло существенное ухудшение качества поверхностных и подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения для городов и сел Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.