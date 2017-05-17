В Житомирской области лесхоз должен возместить 1,5 миллиона гривень из-за незаконной вырубки леса

В Житомирской области прокуратура через суд добилась взыскания с коммунального предприятия почти 1,5 млн грн ущерба, нанесенного государству незаконной вырубкой леса.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, соответствующее решение принял вчера, 16 мая, хозяйственный суд Житомирской области.

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Гоша уточнила, что Коростенской местной прокуратурой был предъявлен иск в интересах государства о возмещении ущерба, нанесенного незаконной порубкой деревьев. Факты таких незаконных порубок специалисты выявили в шести отделах лесного хозяйства Коростенского района.

«Дочернее предприятие «Коростенский лесхоз АПК» в нарушение требований действующего природоохранного законодательства не обеспечило охрану и сохранение леса от незаконной массовой порубки, что нанесло значительный ущерб лесному фонду Житомирской области», - сказала Гоша.

Теперь с ГП «Коростенский лесхоз АПК» Житомирского областного коммунального предприятия «Житомироблагролес» Житомирского областного совета будет взыскано почти 1,5 млн грн ущерба, нанесенного природе.