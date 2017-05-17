Урбанисты рассказали, как "бизнес" коммунальщиков на опилках уничтожает зеленые насаждения в городах

В большинстве украинских городов коммунальщики срезают деревья или обрезают ветви без соответствующей документации, хорошо зарабатывая на древесине. Об этом говорится в исследовании "Украинская бетонная пустыня", обнародованном на портале Texty.org.ua.

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"Как в Киеве, так и во многих городах Украины мы видим катастрофическую ситуацию, прежде всего с вырубками зеленых зон. Преимущественно — незаконными. Другая сторона проблемы — небрежный уход коммунальных предприятий за деревьями и неучет зеленых зон при жилищной застройке", — рассказывает координатор проекта по адаптации к изменению климата Национального экологического центра Украины Надежда Артемьева.

По словам Артемьевой, коммунальщики в большинстве украинских городов срезают деревья или обрезают ветви без соответствующей документации. В Украине в одном городе нет полноценного реестра зеленых насаждений. К примеру, в Нью-Йорке каждое дерево зарегистрировано и имеет свой инвентарный номер. В городской базе данных можно просмотреть, когда его посадили, его состояние и кто за ним ухаживает.

Кроме того, коммунальщики имеют право зарабатывать не только на подрядах от города. Среди них популярный дополнительный бизнес по продаже опилок, изготовленной из обрезанных ветвей. Итак, на ветвях они зарабатывают дважды: сначала на услугах так называемой омолаживающей обрезки, которая оплачивается из городского бюджета, а потом на продаже опилок из ветвей. Чем больше деревьев коммунальщики обрежут, тем больше денег возьмут у горсовета. И часто "омоложение" заканчивается ампутацией всех ветвей и превращением деревьев на телеграфные столбы.

Про коммунальщиков-опилочников рассказывают экоактивисты из Львова.

"Городской совет платит 12 гривень за каждое посаженное дерево и около тысячи гривень за обрезку веток, плюс средства за реализованные опилки. После этого обрезанное дерево пускает побеги, которые слабо закреплены, легко ломаются и действительно угрожают падением. Соответственно, это дерево снова обрезают. Еще раз тысяча гривень. Через год-два после второй обрезки дерево умирает. И даже на этом можно заработать. За окончательную срезку дерева платят 1-5 тысяч гривень в зависимости от его размеров, а в придачу — повторная реализация деревоматериалов. И во всех городах это работает примерно одинаково: обрезка здоровых деревьев является прибыльной, их уничтожение является прибыльным, а высадка новых деревьев — нет", — рассказывает начальник отдела градостроительства Львовского коммунального предприятия "Институт пространственного развития" Александра Сладкова, .

По словам экоактивистов, срезанные деревья редко заменяют. На месте дерева, которое якобы угрожало подачей, очень быстро может вырасти парковка или МАФ. Популярный сценарий: заинтересованные лица медленно убивают дерево, подливают вредные вещества или подрезают кору. После того, как дерево засохло, созывают комиссию, апеллируют к его плохого состояния и получают разрешение на ликвидацию.