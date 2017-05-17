В Житомирской области перекрывали трассу из-за отравления реки Хомора (видео)

Реку Хомора, на Житомирщине, отравили стоками. Вода стала серо-белого цвета, от нее пахнет канализацией, рыба подохла. Местные жители обвиняют в загрязнении картонно-бумажный комбинат на территории соседней Хмельницкой области. На предприятии все обвинения отвергают, говорится в сюжете ТСН.

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Жители прибрежных поселков жалуются на духоту. С полсотни людей с Першотравенска, Глыбочка и Барановки перекрыли дорогу на Хмельнитчину. Требуют чтобы к ним приехал директор картонно-бумажного комбината. Потому что именно это предприятие люди обвиняют в загрязненные Хоморы.

Директор комбината ехать не собирается. По телефону уверяет, загрязнило реку не его предприятие. Мол, очистные работают в обычном режиме - не ломались и не останавливались. Однако пускать ТСН на территорию отказывается. Работают ли очистные сооружения не могут проверить и чиновники.

"Мы можем только констатировать факты, на них прокуратура открывает уголовное производство, затем оно передается в Хмельницкую область и Хмельницкая область уже должна довести это расследование", - рассказывает Председатель Барановской РДА Николай Вельчинский.

От нечистот реки Хомора и Случ страдают не впервые. Год назад здесь был массовый мор рыбы, а возле водоемов находили мертвых бобров. Есть заключения экспертов, что реку отравили промышленные стоки, но предприятие, что их сбросило - так и не нашли.

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Чиновники уговорили людей разблокировать дорогу, пообещав, что этот раз источник загрязнения-таки обнаружат, объединив усилия специалистов из двух областей.