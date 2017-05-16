На деревьях вдоль Синевира без единого гвоздя соорудили подвесную тропу

В Национальном природном парке «Синевир» открыли екотропу в кроне деревьев, сообщает Закарпатье онлайн.

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Ее высота около 20 метров, а протяженность около 500. Хотя тропа имеет экстремальную составляющую, однако ею могут пользоваться даже дети и пожилые люди. Маршрут вполне безопасный, уверяют представители общества «Активная страна», которые и построили этот объект. На каждого, кто осмелится пройтись на высоте между кронами столетних деревьев, обязательно надевают страховочное снаряжение.

"При сооружении тропы мы особый акцент ставили на экологичность проекта. Принципиальной была позиция: в деревьях, которые служат опорами для остановок, не должно быть ни одного гвоздя. Благодаря специальной методике, это требование полностью выполнено", – утверждает директор НПП «Синевир» Николай Дербак.

Экотропа сразу стала популярной среди туристов. Здесь ежедневно людно, а иногда образуются даже очереди желающих активно отдохнуть и набраться новых впечатлений, сообщают в НПП "Синевир".