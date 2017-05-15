В Харьковской области разоблачили группу людей, которые незаконно вырубали деревья

В полицию по телефону поступило сообщение о том, что возле села Августовское неустановленные лица осуществляют незаконную рубку дубов в лесу. Как установили работники Валковского отдела полиции, злоумышленниками оказались 4 мужчины в возрасте от 24 до 41 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Во время выезда следственно-оперативной группы на месте происшествия обнаружены 4 мужчины, жители области и Харькова, которые пилили деревья. Также рядом находился грузовой автомобиль «УРАЛ» и прицеп с 5-ю кубами дерева. А на территории леса обнаружены распиленные стволы деревьев.

Правонарушители доставлены в Валковское отделение полиции для допроса. Транспортное средство помещено на площадку для задержанного транспорта.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.