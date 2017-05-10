В центре Львова три десятка деревьев одели в вышиванки (видео)

Стволы обертывают специальной бумагой с вышитым принтом узоров из разных регионов Украины.

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Таким образом авторы идеи хотели напомнить о Дне вышиванки, который в Украине будут праздновать 18 мая.

Говорят, если хулиганы не снимут декор с деревьев, то он будет украшать город до конца лета.