В Израиле впервые за сто лет обнаружили новый вид бабочек

В Израиле на горе Хермон ученый Владимир Лухтанов обнаружил новый вид из рода шашечниц (Melitaea). Внешние признаки этой бабочки — как форма и окрас крыльев — напоминают десятки других видов, входящих в этот род. Об этом пишет National Geographic.

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Первоначально специалист решил, что бабочка может относиться к видам Melitaea persea montium Belter или Melitaea didyma. В энтомологии для уточнения выводов ученые сравнивают гениталии насекомых разных видов, и изучение этого аспекта позволило совершить открытие: обитающая на горе Хермон бабочка оказалась представительницей не известного ранее вида. В реестр она была занесена как M. acentria.

"Всего в распоряжении Лухтанова и его научной группы было 36 образцов: 26 самцов и 10 самок. По результатам анализа энтомологи составили общее описание вида: длина переднего крыла составляет 17−20 мм у самцов и 16−19 мм у самок. Для их крыльев характерна оранжево-красная окраска, притом у мужских особей она более яркая", - сказано в сообщении.

Сходство с M. persea montium Belter и M. didyma объяснялось тем, что насекомое занимало "промежуточное" положение между этими видами. По всей видимости, появление M. acentria является результатом гибридизации (скрещивания разных видов). Это широко распространено в мире растений, но среди животных встречается редко.

Открытие оказалось неожиданным - на популярной у туристов горе Хермон тысячи людей постоянно фотографировали эту бабочку, не видя в ней ничего необычного. Издание отмечает, что в последний раз новый вид бабочек был описан в Израиле 109 лет назад.