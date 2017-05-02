Мраморное море стало оранжевым (фото)

В Турции Мраморное море стало частично оранжевым, сообщает Daily Sabah.

Морская вода у побережья города Текирдаг изменила цвет из-за планктона, который, по словам ученых, невозможно увидеть невооруженным глазом.

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Местные жители, в свою очередь, задаются вопросом, не являются ли причиной случившегося бытовые отходы или химикаты. Однако эксперты утверждают, что истинная причина феномена – быстрое размножение микроорганизмов Noctiluca, также известных как ночесветка или морская свечка.

По словам специалистов, разный планктон может придавать морской воде разный цвет, в том числе оранжевый, розовый, коричневый, зеленый или красный.