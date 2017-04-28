Сальвадор первым в мире запретил добычу металлов

Сальвадор стал первым государством, запретившим добычу металлов на своей территории. Теперь закон запрещает «поиск, добычу или обработку металлических минералов в Сальвадоре». О нововведении сообщается на портале Phys.Org.

«Принятие этого закона было необходимо в свете развития индустрии, которая не приносит обществу пользы, но приводит к серьезным загрязнениям окружающей среды и водных ресурсов», - считает президент Экологического блока Сальвадора.

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Многие страны Латинской Америки имеют доход за счет экспорта минералов, но местные сообщества жалуются на риски для окружающей среды, вызванные токсичными металлами, используемыми в процессе. Также новый закон призван оградить жителей сельской местности от угрожающих их землям проектам по добыче металлов.

Канадская организация MiningWatch, следящая за горнодобывающей промышленностью, надеется, что принятое в Сальвадоре решение послужит примером и для других стран.