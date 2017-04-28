Сальвадор первым в мире запретил добычу металлов
Новый закон призван оградить жителей сельской местности от угрожающих их землям проектам по добыче металлов.
Сальвадор стал первым государством, запретившим добычу металлов на своей территории. Теперь закон запрещает «поиск, добычу или обработку металлических минералов в Сальвадоре». О нововведении сообщается на портале Phys.Org.
«Принятие этого закона было необходимо в свете развития индустрии, которая не приносит обществу пользы, но приводит к серьезным загрязнениям окружающей среды и водных ресурсов», - считает президент Экологического блока Сальвадора.
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Многие страны Латинской Америки имеют доход за счет экспорта минералов, но местные сообщества жалуются на риски для окружающей среды, вызванные токсичными металлами, используемыми в процессе. Также новый закон призван оградить жителей сельской местности от угрожающих их землям проектам по добыче металлов.
Канадская организация MiningWatch, следящая за горнодобывающей промышленностью, надеется, что принятое в Сальвадоре решение послужит примером и для других стран.