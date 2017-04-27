Вырубка последнего реликтового леса Европы: Польше сделали "последнее предупреждение"

Европейская комиссия в четверг передала Польше окончательное предупреждение о том, что вырубка деревьев в заповедной Беловежской пущи является нарушением законодательства ЕС.

Об этом сообщает EUobserver.

В Комиссии выразили озабоченность по поводу "серьезного непоправимого вреда", причиненного лесу, где обитают зубры.

Польша заявила, что дополнительная вырубка леса была необходима для спасения Беловежской пущи от нашествия короеда, но комиссия заявила, что принятые меры "несовместимы с природоохранными целями".

Напомним, что ЕК еще в июне 2016 года открыла производство против Польши в связи с вырубкой деревьев в Беловежской пуще.