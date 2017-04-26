Во Львове высадили тысячи деревьев

Бюджет развития города на 2017 год выделил 3,4 млн грн, за которые высадили 2 272 дерева, 664 куста и 340 кустов для восстановления живой изгороди. Кроме привычных львовянам пород деревьев, город украсили экзотические - багряник японский, каштан Бриотти, слива Писсарда, сосна черная, Тсуга канадская, сообщила пресс-служба Львовского городского совета, пишет LvivNews.

В каждом районе города появилось от 150 до 450 новых деревьев.

«Рекордным по посадке был Сиховский район. Здесь облагородили ул. Стрыйскую (разделительную полосу), ул. Миклеша (рядовая посадка), пер. Красной Калины (от улицы Антоненко-Давидовича к ул. Сиховской), среди пород деревьев - клен полевой и обычный «Друмонди», сирень «Madame Lemoine», «Michel Buchner». Кроме районов восстанавливать зеленый пространство будем в парках «Лычаковское», «Погулянка», «Стрыйский», «Парк имени Ивана Франко», «700-летие м. Львова», «Парк имени Папы Римского Иоанна Павла II», «Высокий замок», «Левандовский» и «Озеро Левандовское», «Скниловский» «Парк им. И. Выговского», «Песочные озера», «Боднаровка», «Ореховая роща», «Вознесение», а также Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого и Львовский центральный парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого», - рассказывают в управлении экологии и ландшафтного планирования Львовского городского совета.

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«Сегодня Львов развивается рекордными темпами, происходит прирост населения, увеличение количества автомобилей, а значит, растет загазованность воздуха, уменьшения зеленых зон. Мы должны заботиться, чтобы росло количество мест, где горожане смогут активно и интересно провести свое время с пользой для здоровья. Кроме запланированных бюджетом мероприятий, есть интересные проекты и наработки по озеленению города, в которых надеемся в этом году привлечь общественность, бизнес и меценатов, чтобы совместными усилиями сделать наш город лучшим», - отметил Ростислав Дацкив, заместитель городского головы по экономическим вопросам и градостроительству.