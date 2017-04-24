Зона отчуждения является практически безопасной для окружающего населения – экс-директор ЧАЭС

Зона отчуждения практически не влияет на окружающее население, поскольку уровень ее безопасности поддерживается на приемлемом уровне.

Об этом во время круглого стола на тему «Зона Чернобыльской АЭС: настоящее и будущее» заявил глава Общественного совета Чернобыльской АЭС, экс-директор станции и советник главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Парашин.

«Прежде всего, зона отчуждения создана для безопасности окружающего населения. За это время безопасность поддерживается на приемлемом уровне, и, на мой взгляд, она (зона – УНИАН) практически не влияет на окружающее население», - сказал он.

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Он отметил, что существующий перенос радиоактивных элементов с территории зоны не превышает допустимые нормы.

«Практически переноса радиоактивных элементов по воздуху нет. Основной вынос по воде. По грунту вода не успевает проходить, поэтому в основном это паводки… При выносе с водой существующие нормы не превышаются. Все в норме. Даже если сейчас полностью прекратить финансирование, населению ничего не угрожает. Безопасность зоны уже обеспечена и проверена временем», - добавил Парашин.

«У нас все 30 лет вывозилась из зоны древесина, которая образовывалась после санитарных рубок. Сейчас часть леса сжигается на котле мощностью 1,7 МВт… Этот процесс должен быть завершен, чтобы все там сжигалось», - сообщил Парашин, добавив, что частные компании также планируют построить новые котлы (модульные котельные) для сжигания древесины из зоны.

Также он рассказал, что в одной части зоны расположен заповедник, на территории которого нет присутствия человека, что позитивно влияет на видовое биоразнообразие, обитателей флоры и фауны, а другая часть загрязнена следами радиоактивного элемента - плутония.

«В этой большой зоне, которая занимает около 2600 квадратных километров, есть две части. Одна часть этой территории покрыта следами плутония. Плутоний – это такой элемент, что быстро не распадется… предполагается, что эта часть никогда не будет заселена», - отметил Парашин, добавив, что загрязнённая плутонием часть зоны отчуждения никогда уже не сможет быть использована для ведения сельского хозяйства.

По словам Парашина, сейчас в зоне работает не более 5 тыс. человек.

«Где-то 2 тысячи человек работают на предприятиях, которые занимаются радиоактивными отходами и мониторингом, и около 2,5 тысячи человек работают на ЧАЭС», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко своим указом создал Чернобыльский радиационного-биосферный заповедник на территории зоны отчуждения. Многие общественные экологические организации отмечают рост биоразнообразия флоры и фауны на этой территории за годы отсутствия там хозяйственной деятельности человека.

На территории зоны отчуждения на сегодня продолжается строительство сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (СХОЯТ-2), централизованного хранилища (ЦХОЯТ), а также ведется подготовка к работе нового безопасного конфайнмента (арки), которая должна быть завершена до конца ноября 2017 года.

Справка УНИАН. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Сейчас площадь зоны отчуждения составляет около 260 тыс. га.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, а также север Полесского района Киевской области.