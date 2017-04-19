Более 70% площади дна Черного моря соответствует экологическим нормам - Семерак

73% площади дна Черного моря соответствует экологическим нормам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил во время пресс-конференции на тему: «Насколько здорово наше Черное море: 12 уникальных фактов».

"73% морского дна, по результатам исследований в акваториях, соответствуют критериям хорошего экологического состояния, 27% находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы теперь понимаем, где локализованы эти 27%. Это поможет нам принимать правильные управленческие решения", - сказал он.

Читайте такжеЧерное море становится непригодным для жизни - ученые

Семерак также обратил внимание на чрезмерное обогащение вод Черного моря органикой.

"Результаты исследования показали, что основным источником такого типа загрязнения являются воды Дуная. Для нас это четкий сигнал для активизации нашего присутствия в «Дунайской стратегии» (Стратегия ЕС для Дунайского региона - УНИАН) и участия Украины в рамках работы такого инструмента", - сказал министр.

Кроме того, он сообщил, что в Черном море обнаружены новые вещества, загрязняющие воды. По словам Семерка, не только нефтепродукты являются загрязнителями, а также продукты фармацевтической и парфюмерной промышленности.

Министр сообщил, что научные заключения базируются на результатах совместных черноморских исследований, которые проводились в Украине и Грузии в 2016 году в рамках проекта ЕС/ПРООН «Улучшение экологического мониторинга в Черном море (EMBLAS-II)».