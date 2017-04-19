Европейцы создали мобильное приложение, которое учит не выбрасывать лишние продукты (видео)

Услуга заработала уже в нескольких странах Европы.

Мобильное приложение показывает людям, какие рестораны и магазины могут поделиться вкусными блюдами за бесценок. Первую версию мобильного приложения разработали в Скандинавии, и впоследствии услуга заработала в Великобритании, Германии, Франции и Дании.

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