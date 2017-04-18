В Канаде река исчезла за несколько дней

Канадские и американские ученые обнаружили, что в 2016 году пропала Слимс - одна из рек Северной Америки.

Гидрологи отмечают, что исчезновение реки за несколько дней зафиксировано впервые в современной истории, пишет Science Alert.

Река Слимс в Канаде, стекавшая с ледника Каскавулш, исчезла из-за явления, известного как перехват реки; обычно он происходит, когда река, текущая параллельно, но ниже, отбирает воду у той, что течет выше. Но в данном случае, воды реки Слимс перехватила река, которая текла в другое море.

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"Геологи знают о таком явлении, как перехват реки. Но еще никогда он не был задокументирован в процессе. Обычно перехват реки занимает тысячи лет, а тут все произошло почти мгновенно, возможно, всего за четыре дня", - говорит геофизик Дэн Шугар из Университета штата Вашингтон.

Из-за глобального потепления, вода с ледника Каскавулш теперь по одноименной реке стекает в Тихий океан, гораздо южнее.

Сейчас река Слимс представляет собой узкое пересыхающее озеро. Манометры показали, что уровень воды резко упал в период с 26 по 29 мая 2016 года. Лишь сейчас, после обследования всего русла с помощью беспилотных аппаратов удалось доказать, что причиной стал именно перехват реки.