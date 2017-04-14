Ученые создали устройство, собирающее питьевую воду из воздуха

Ученые из Массачусетского технологического института разработали устройство, позволяющее получать чистую воду из окружающего воздуха. Статья, посвященная изобретению, опубликована в журнале Science.

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Устройство способно давать воду при относительной влажности воздуха 20% и выше, для работы оно использует солнечный свет. В основе устройства лежит использование металлоорганических каркасных структур, измельченных до состояния пыли, разработанных в Калифорнийском университете в Беркли.

Вода, содержащаяся в воздухе, связывается с поверхностью этой пыли, затем под действием света испаряется и оседает на конденсаторе. Испытания показали, что при влажности 20–30% устройство способно собирать до 3 литров воды за 12 часов.