В Сети показали, как российские оккупанты уничтожают природу Гурзуфа

В Facebook-сообществе "Гуровские Камни" появились фото и видео, на которых запечатлено уничтожение российскими оккупантами природы Гурзуфа на Крымском полуострове.

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"В Вербное Воскресение 2017 на поселковом пляже Гурзуфа "Гуровские Камни" компанией "Стройгазмонтаж" ведутся строительные работы! Уничтожается природа и целебный климат Крыма! Разрушается живописный ландшафт Гурзуфа! Застраивается берег, несмотря на протесты местных жителей!" - написала местная жительница Наталья Куценко.

Как отмечает РБК-Украина, что жители Гурзуфа активно выступают против захвата и застройки пляжей "Гуровские Камни" и других коммунальных территорий на территории Артека и Гурзуфа, а также против оккупационных властей, нарушающих конституционные права крымчан. Но, как видно, "чиновники" не обращают внимания на мнение жителей полуострова.