Военные действия вблизи предприятий в зоне АТО угрожают экологии всего региона - Жебривский

Военные действия вблизи предприятий на линии разграничения на Донбассе несут серьезную экологическую угрозу не только для области, но и для целого региона.

Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

По его словам, речь идет о Донецкой фильтровальной станции, фенольном заводе возле Торецка, Авдеевском коксохиме и ферме «Бахмутского аграрного союза» (БАС) возле Новолуганского.

«Военные действия возле этих предприятий несут серьезную экологическую угрозу, поскольку отсутствие доступа к обслуживанию их объектов или обстрелы могут привести к тяжелым экологическим последствиям не только для области, но и для целого регион», - заявил Жебривский.

Он отметил, что, например, прорыв шламонакопителей фенольного завода или разрушение дамбы отстойников БАСа приведут к утечке опасных стоков и попаданию их в бассейн Северского Донца.

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«От этого пострадает не только Донецкая и Луганская области, но и смежные области России, а также бассейны Азовского и Черного морей», - отметил руководитель областной администрации.

Он сообщил, что сегодня вместе с первым вице-спикером Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ириной Геращенко и заместителем председателя парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Марией Ионовой встретились с руководителями этих предприятий.

«Депутаты хотели получить максимально полную информацию из «первых рук». Они хорошо понимают серьезность угрозы и будут выносить эти вопросы на уровень международных гуманитарных организаций и организаций по безопасности. А также будут контролировать, чтобы эти вопросы были в центре внимания переговорной группы по Донбассу», - подчеркнул Жебривский.

Как сообщалось, на Донбассе из-за обстрелов было повреждено более 200 гектаров леса.