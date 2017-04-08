В зоне отчуждения в этом году высадят более 1,5 млн деревьев

В зоне отчуждения в этом году на площади почти 200 гектаров высадят более 1,5 млн деревьев.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, во время весенне-осенних лесокультурных кампаний в зоне отчуждения запланировано воссоздать лес на площади 400 га, почти на половине из которых (197 га) в течение всего периода будет высажено более 1,5 млн сеянцев.

На другой половине (203 га) начаты плановые работы по содействию восстановлению леса естественным путем.

В основном будут высаживать сосну обыкновенную, что составит более 70% общего количества деревьев, но будут и другие породы, в частности дуб, береза.