На Кировоградщине браконьеры массово уничтожают лесополосы (видео)

19:12, 07 апреля 2017
Природные ресурсы
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В нескольких селах области за эту зиму лесополосы исчезли совсем.

На Кировоградщине массово вырубают деревья, которые специально высаживали селяне /

На Кировоградщине массово вырубают деревья, специально высаженные селянами. Высаживали деревья между полями, чтобы ветер не выдувал плодородный чернозем. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В нескольких селах области за эту зиму лесополосы исчезли совсем.

Крестьяне неоднократно ловили браконьеров с поличным и передавали правоохранителям. 

Однако до сих пор ни одного лесоруба не наказали.

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Теги: #деревья#Кировоградщина