На Кировоградщине браконьеры массово уничтожают лесополосы (видео)
19:12, 07 апреля 2017Природные ресурсы
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В нескольких селах области за эту зиму лесополосы исчезли совсем.
Селяни обратились в прокуратуру / скриншот
На Кировоградщине массово вырубают деревья, специально высаженные селянами. Высаживали деревья между полями, чтобы ветер не выдувал плодородный чернозем.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В нескольких селах области за эту зиму лесополосы исчезли совсем.
Крестьяне неоднократно ловили браконьеров с поличным и передавали правоохранителям.
Однако до сих пор ни одного лесоруба не наказали.
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