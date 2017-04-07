На Кировоградщине браконьеры массово уничтожают лесополосы (видео)

На Кировоградщине массово вырубают деревья, специально высаженные селянами. Высаживали деревья между полями, чтобы ветер не выдувал плодородный чернозем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В нескольких селах области за эту зиму лесополосы исчезли совсем.

Крестьяне неоднократно ловили браконьеров с поличным и передавали правоохранителям.

Однако до сих пор ни одного лесоруба не наказали.