В Норвегии построят первый в мире судоходный морской тоннель (фото)

Власти Норвегии намерены построить первый в мире судоходный морской тоннель. Он проляжет через норвежский полуостров Стад. Планируется, что длина тоннеля составит 1,7 км, ширина - 36 метров. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Тоннель избавит суда от необходимости обходить полуостров Стад, прибрежные воды которого еще со времен викингов из-за сильных ветров в этом районе пользуются дурной славой у моряков.

"Правительство сейчас обеспечивает более безопасный и более надежный путь по самым опасным водам вдоль берегов Норвегии", - заявил министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен.

В первую очередь тоннель будет предназначен для прохода пассажирских судов. Предполагается, что для судов, длина которых меньше 70 метров, проход по тоннелю будет бесплатным.

Издание отмечает, что тоннели для небольших речных судов существуют и в других регионах мира. Например, часть Лангедокского канала на юге Франции представляет собой тоннель.

Однако тоннель через полуостров Стад станет первым морским тоннелем, который будет способен пропускать грузовые и пассажирские суда водоизмещением до 16 тысяч тонн, в том числе и популярный у норвежцев экспресс Берген-Киркенес. Расстояние между поверхностью воды и потолком тоннеля, как планируется, составит 49 метров.

Строительство канала обойдется примерно в 2,7 млрд норвежских крон (около 314 млн долларов). Планируется, что строительство начнется в 2019 году, его хотят закончить за три-четыре года. По данным авторов проекта, инженерам придется взорвать приблизительно 8 млн тонн горной породы.