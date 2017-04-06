Пограничники задержали 3 браконьеров и обнаружили около 100 ловушек

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления продолжают мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного выхода маломерных плавсредств и вылова водных живых ресурсов в водоемах приграничья.

Читайте такжеБраконьеры для "выкуривания зверей" устроили пожар в национальном парке "Тузловские лиманы" (фото)

Так, вчера военнослужащие от мобильной пограничной заставы «Бердянск» Бердянского отряда на побережье Федотовой косы с помощью тепловизора обнаружили двух жителей пгт. Кирилловка. Они на резиновой лодке типа «Колибри» осуществляли незаконный вылов водных живых ресурсов. Граждане с помощью запрещенных орудий лова - 30 подъемных ловушек, наловили рыбы более 165 тысяч гривень. Кроме того, пограничники установили, что граждане нарушили пограничный режим, осуществив выход на лодке вне пункта базирования.

Также вчера пограничники из отдела «Геническ» на берегу Утлюцкого лимана, неподалеку с. Новый Азов, обнаружили жителя. Геническ. Мужчина вброд с помощью запрещенного орудия осуществлял вылов водных биоресурсов. Во время общения пограничники установили, что гражданин не только нарушил пограничный режим, находясь в контролируемом пограничном районе без документов, удостоверяющих личность, а при помощи верши незаконно наловил бычков и креветок на сумму около 35 тысяч гривен.

На граждан пограничники составили административные документы. Водные ресурсы, орудия лова установленным порядком передали правоохранительным органам. К Национальной полиции направили уведомление об обнаружении уголовного правонарушения ст. 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Кроме того, вчера пограничники отдела «Скадовск» Херсонского отряда совместно с представителями Джарылгацкого национального парка провели мониторинг Джарылгачского залива. По результатам патрулирования обнаружили 29 криветочних сетей протяженностью 493 метра. Запрещенные орудия лова пограничники передали представителям Государственной фискальной службы.