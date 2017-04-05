Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник начал работу в пределах 30-километровой Чернобыльской зоны отчуждения, об этом заявил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

По его словам, создание заповедника предусмотрено указом президента от 2016 года, однако заповедник зарегистрирован и начал работу с 31 марта, сообщает "Радио Свобода".

«Государственный бюджет 2017 года предусматривает средства для старта заповедника 5 миллионов гривень. Директором заповедного объекта стал Тарас Мельничук», – сказал руководитель агентства.

По словам Петрука, заповедник охватит территорию зоны отчуждения, за исключением 10-километровой охранной зоны ЧАЭС, и будет иметь целью сохранение природы, научные исследования и ограниченное посещение гражданами.

По 2016 год, по словам руководства, количество посетителей, которых привозят в зону турфирмы, сотрудничающие с агентством, удвоилось и достигло 32 тысяч человек.

Касательно изучения природы зоны, то, по словам Петрука, соглашение об этом Чернобыльский заповедник заключил с японскими учеными, изучающими влияние аварии на АЭС «Фуксіма» на флору и фауну.

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Чернобыльская катастрофа привела к одному из крупнейших выбросов радиации. Это привело к массовому радиационного загрязнению территорий, с которых выселили около 200 тысяч человек. Зоны отчуждения были созданы на территории Киевской области Украины, Гомельской и Могилевской областей Беларуси, а также Брянской области России.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.

По официальной статистике, по состоянию на 1 января 2016 года в Украине насчитывается 1 миллион 961 тысяч 904 лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.