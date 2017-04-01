Полиция рассказала о конфликте на Волыни с участием более 200 "янтарных старателей" (фото)

В Ривненской области более 200 копателей янтаря возле села Бельская Воля Владимирецкого района оказали сопротивление работникам полиции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, 1 апреля во время отработки Владимирецкого района силами оперативного штаба противодействия незаконной добыче янтаря в лесном массиве возле села Бельская Воля более 200 местных жителей заблокировали движение служебного транспорта.

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Старатели разобрали деревянный мостик, чем воспрепятствовали дальнейшему движению полицейских. Агрессивно настроенные правонарушители требовали от правоохранителей разрешить им добывать янтарь и не препятствовать их промыслу. Путем переговоров полицейские нейтрализовали конфликт.

После разблокирования дороги силами работников полиции мостик был восстановлен. Во время конфликта оружие и спецсредства не применялись, никто не пострадал.

По факту сопротивления работникам полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.