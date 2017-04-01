На Волыни копатели янтаря разрушили мост и заблокировали подразделение полиции (фото, видео)

Во Владимирецком районе Ривненской области янтарные "старатели" развалили мост и заблокировали подразделение полиции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Инна Билецкая.

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"Отдайте помпы, потому что в болоте потопим", - именно так, по ее словам, добытчики янтаря пригрозили сотрудникам полиции.

Журналистка из этой ситуации сделала вывод: добытчики янтаря уверены, что полиция им ничего не сделает.

Также Билецкая опубликовала видео с места "янтарного" события:

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области, где недавно был обстрелян полицейский участок, действует оперативный штаб, который координирует работу полиции и Нацгвардии по прекращению незаконной добычи янтаря.