Украина начинает страдать от нехватки воды - Минэкологии

Украина, фактически, начинает страдать от нехватки воды. В течение последних лет в Украине уровень наполнения рек составляет 20% от требуемого стандарта. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире телеканала ZIK.

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«Украина начинает страдать от нехватки воды... Сегодня в Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды была на уровне первого класса. Так, прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом просматривал новости, не начался мор рыбы еще в какой-то реке», – говорит министр.

Семерак отмечает, что ни одно предприятие в Украине не понесло наказания за халатное отношение к природным ресурсам. Это связано со слабым украинским законодательством, согласно которому за такое обращение с природой предусмотрена только административная, а не уголовная ответственность.

«Совместно с Генпрокуратурой Минэкологии наработало изменения именно к уголовному законодательству, которое предусматривает повышенную ответственность за ущерб природе. Однако в декабре прошлого года парламент в очень быстром режиме принимает закон, который запрещает в 2017 году любые проверки, в том числе и экологические. Следовательно, в настоящее время Министерство природы фактически оказалось под мораторием на проведение проверок», – подытожил Остап Семерак.