"Укргазбанк" выпустил экологически чистую платежную карточку

Укргазбанк совместно с Mastercard выпустили первую платежную екокартку, полностью произведенную из биосырья, сообщает пресс-служба банка.

"Зеленые" карточки Укргазбанка относятся к линейке премиальных продуктов PlatinumMastercard. Проект реализован в рамках стратегии "зеленого" финансирования Укргазбанка.

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Для изготовления новых карт были использованы початки кукурузы и сахарного тростника.

В пользовании карточка не отличается от традиционных аналогов, а после окончания срока действия разлагается в течение двух лет, не нанося вреда окружающей среде.

Производителем новых платежных карточек является немецкая компания Giesecke&Devrient, которая выпускает продукцию в области безопасных и инновационных платежей.