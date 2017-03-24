В Черниговской области обнаружили бочки с химикатами

На территории Прилукского района Черниговской области выявлены отходы неизвестного состава и происхождения. Об этом сообщает экологическая инспекция области.

В ходе рейдовой проверки 21 марта 2017 года в административных границах Товкачевского сельского совета Прилуцкого района обнаружены 5 бочек (по 200 л каждая) с химическим веществом неизвестного состава и происхождения.

"Земельный участок на котором обнаружены бочки является территорией машино-тракторного участка бывшего колхоза и находится за пределами села Толкачевка Прилукского района Черниговской области. Четыре бочки сброшены в котлован разрушенного пожарного водоема, одна бочка находится на расстоянии 150 м от других. Бочки заполнены неизвестным веществом, которое имеет специфический едкий запах и находится в пастообразном и твердом агрегатном состоянии. Герметичность бочек нарушена, часть вещества попала на землю. Точное количество (объем) вещества установить не представляется возможным", - сказано в сообщении.

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В то же время, установить лиц, допустивших указанное правонарушение не удалось.

"Несанкционированное размещение вышеуказанных веществ приводит к загрязнению земель и является нарушением ст. 45 Закона Украины «Об охране земель», ст. 52 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды». Инспекцией направлены письма в райгосадминистрацию с требованием принять безотлагательные меры по ликвидации вышеуказанных отходов", - добавили в ведомстве.

Раньше на берегу реки Стрый нашли могильник химических отходов.